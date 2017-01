Toch veiling horecapand Vreeburg Bloemendaal

Foto United Photos/Paul Vreeker Links horecapand Vreeburg, rechts voormalig restaurant Terra.

BLOEMENDAAL - De executieveiling van Grand Café Vreeburg in Bloemendaal gaat toch door.vVorige week was eigenaar Gerard van der Veldt nog optimistisch om het pand te kunnen verkopen voordat het ultimatum van zijn bank zou aflopen. Maar dat is niet gelukt.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 16:00 (Update 31-1-2017, 16:00)

Dat betekent dat het horecapand aan het Kerkplein met casco-appartementen erboven 16 februari zal worden geveild bij BOG-Auctions. Maar de zaak kan al eerder beklonken zijn omdat er tot en met dinsdag onderhandse biedingen kunnen worden uitgebracht.

De zaak wordt verkocht omdat...