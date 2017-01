Veel rook- en waterschade na brand Dekamarkt Slachthuisbuurt

Laurens Bosch Omwonenden die rook uit het dak zagen komen, waarschuwden de brandweer.

HAARLEM - In het filiaal van de Dekamarkt aan de Schalkwijkerstraat in Haarlem is maandagavond laat brand uitgebroken.

Omwonenden zagen rook uit het dak komen en waarschuwden de brandweer, die tegen elven ter plaatse was. Aangezien de supermarkt staat in de dichtbewoonde Slachthuisbuurt werd besloten tot grootscheepse actie. Maar liefst vier bluswagens, een ladderwagen en een politiehelikopter werden ingezet.

Kort na aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Iets na middernacht kon het sein brand meester worden gegeven.

Volgens de brandweer...