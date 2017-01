Vanavond debat over voortbestaan krant

HAARLEM - De Pletterij houdt dinsdagavond 31 januari een debat over Haarlems Dagblad. Moederbedrijf TMG is van plan om flink te bezuinigen op de regionale kranten, hierdoor komt het voortbestaan van de oudste krant van Nederland in gevaar.

Door Bas Beekman - 31-1-2017, 5:00 (Update 31-1-2017, 5:00)

Op oudjaarsdag kwam het nieuws naar buiten dat TMG flink zou gaan bezuinigen op de regionale dagbladen. Uit de stad zijn op de redactie veel steunbetuigingen binnengekomen tegen dit reorganisatieplan. Daarom heeft De Pletterij de debatbijeenkomst georganiseerd.

Jan van Eeden gaat het debat leiden, hij...