Bakenessergracht gaat kaal de zomer in

Foto United Photos/Paul Vreeker De eerste lindeboom langs de Bakenessergracht sneuvelt.

HAARLEM - Wat de natuur in tientallen jaren schept doet een motorzaag in luttele seconden teniet. Zoals maandagmiddag op de Bakenessergracht waar acht lindes sneuvelden in verband met restauratie van de bouwvallige kade.

Door Jacob van der Meulen - 30-1-2017, 16:43 (Update 30-1-2017, 16:43)

Jarenlang hebben bewoners van de Bakenessergracht, verenigd als Vrienden van de Bakenes, strijd geleverd met de gemeente over de kap van de lindes. Maar uiteindelijk zijn ze met elkaar tot een vergelijk gekomen op een manier die als voorbeeld van goed bestuur en burgerparticipatie kan dienen.

Esther Maarsen van de...