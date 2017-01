Van het lommerrijke laantje in Overveen zijn nog drie bomen over

Foto Teun Schermerhorn De laatste resten asfalt van het bomenlaantje zijn weggehaald, er zijn nog drie bomen over.

OVERVEEN - Het bomenlaantje in Overveen is niet meer. Het lommerrijke laantje was meer dan 100 jaar oud en vormde voor voetgangers de verbinding tussen Haarlem en Overveen.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 10:00 (Update 31-1-2017, 12:37)

Ruim baan voor Park Tetrode en Vijverpark

Het laantje is op drie bomen na gesneuveld in het kader van de onstuitbare ontwikkeling van het terrein tot woongebied Vijverpark.

Het weggetje liep vanaf de Bijdorplaan naar de spoorwegovergang Overveen. Met alle bomen die eromheen stonden kreeg je het gevoel dat je door een bos liep.

Het laantje werd in 2010 al flink gedecimeerd, toen honderden bomen op het terrein werden gekapt. Dit alles om de weg vrij te maken voor het bouwplan Park Tetrode, dat nooit van de grond kwam.

Nu is vrijwel alles weg, ook het asfalt van het weggetje. Op drie bomen na dan. De ondergang werd vastgelegd door Teun Schermerhorn uit Overveen, die een kroniek bijhoudt van alles wat er op en rond het historische terrein gebeurt.

,,Het was bijna onopgemerkt langs ons heen gegaan’’, schrijft Teun in zijn recente kroniek. ,,Maar op mijn dagelijkse tocht rond het terrein kon ik het moment vastleggen. Het asfalt, dat er nog steeds lag tussen de drie resterende bomen, was net verwijderd. Er lag nog slechts zand.’’

Vereniging

Het behoud van het bomenlaantje was een van de speerpunten van de Vereniging Marinehospitaalterrein (VMHT), waarvan Schermerhorn een prominent lid was. De bij de ontwikkeling van het terrein betrokken architect Sjoerd Soeters had al aangegeven dat volgens hem elke ontwikkeling van het voormalig Marinehospitaalterrein zou moeten beginnen bij het bomenlaantje.

Schermerhorn: ,,Via dat prachtige laantje zou je het terrein op moeten komen. Vanaf dat moment hamerden wij er op dat het bomenlaantje nooit zou mogen verdwijnen. In elke brief, in elke zienswijze, in elk persbericht vroegen wij aandacht voor het ’eeuwenoude bomenlaantje’.’’

Toch werden in 2010 vrijwel alle bomen gekapt om de verkoop van de appartementen van Park Tetrode vlot te trekken. ,,Tijdens het kort geding dat we aanspanden om de kap van 255 bomen, waaronder die van het bomenlaantje, te voorkomen, liet de rechter zich door de advocaat van de toenmalige projectontwikkelaar maar wat op de mouw spelden wat betreft de verkoopcijfers van de peperdure appartementen’’, schrijft Schermerhorn.

Kosten

De rechter gaf groen licht voor de kap.. ,,Een bar slecht vonnis’’, aldus Schermerhorn. ,,De VMHT werd ook nog eens veroordeeld tot het betalen van drie keer de kosten als straf voor het aanspannen van het geding.

Een unicum in de Nederlandse rechtspraak. Het stond de gemeente Bloemendaal echter vrij om af te zien van het innen van dat bedrag van een paar duizend euro. Ondanks een oproep van de CDA-fractie in de gemeenteraad het bedrag niet te innen, deed het college van B&W dat wel. Als ik daar nu weer aan terug denk, word ik er nog boos over. ’’