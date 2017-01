Hillegom zoekt projecten voor kindergemeenteraad

HILLEGOM - De gemeente Hillegom is op zoek naar projecten waarover de kindergemeenteraad zich over een paar maanden kan gaan buigen en uiteindelijk besluiten. Tot 8 maart kunnen verenigingen, instellingen en inwoners ideeën inleveren bij de gemeentelijke griffie.

Door Sjaak Smakman - 30-1-2017, 12:48 (Update 30-1-2017, 12:48)

De twee andere HLT-gemeenten Lisse en Teylingen hebben al langer een kindergemeenteraad, waarbij kinderen uit de hoogste klassen van de basisscholen na een lesprogramma zich onder leiding van de burgemeester gaan buigen over en een keuze maken uit een aantal projecten.

Jaarlijks worden drie scholen uitgenodigd om deel te nemen aan de kindergemeenteraad. Onder begeleiding van een raadslid krijgen de groepen 8 als voorbereiding twee keer les op school. Hierna gaan de kinderen onderling debatteren over de ingediende Hillegomse projecten en nemen ze tenslotte in de raadsvergadering een besluit. De vergadering wordt geleid door burgemeester Arie van Erk en is live te volgen door (groot)ouders en vriend(inn)en. In april zijn leerlingen van de Giraf, de Johannesschool en de Daltonschool Hillegom aan de beurt.

De griffie, die de kindergemeenteraad organiseert, wil graag zoveel mogelijk ideeën krijgen van Hillegomse organisaties, verenigingen en inwoners. Er gelden wel een paar voorwaarden: het project kost maximaal 2.000 euro en kan dus helemaal uit het beschikbare budget worden betaald. Als het minder kost, gaat het resterende bedrag naar een ander project. Verder moet duidelijk zijn waar het geld precies aan wordt besteed. Een project kan overigens ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit. Verder hoeft het project niet gericht te zijn op kinderen en moet de winnaar ook zelf voor uitvoering zorgen. Vóór september moet het project ook echt zijn uitgevoerd.

Ideeën moeten voor 8 maart zijn ingediend bij de griffie. Dat kan per mail (griffie@hillegom.nl) per post. Het adres is dan Gemeente Hillegom tav de griffie, postbus 322180 AA Hillegom. De griffie neemt daarna contact op met indieners.