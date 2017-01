Artistiek netwerken in Vishal op de kaart gezet

Foto united photos/Rob van Wieringen Michèle Baudet en Anne Berk voor de eerste Haarlemse Sculpture Network-wall. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Het was een enerverende bijeenkomst, zondagmorgen in de Vishal. Voor het eerst deed de Haarlemse expositieruimte mee aan het Europese netwerk van liefhebbers van beeldende kunst bij de brunch ter gelegenheid van ’Sculpture Network # start ’17’.

Door Nuel Gieles - 29-1-2017, 19:16 (Update 29-1-2017, 19:16)

Bij netwerken denk je over het algemeen aan relaties in het zakenleven en ietsje minder gauw aan beeldende kunst. Maar dat is eigenlijk geheel ten onrechte, als je er even over nadenkt.

Anne Berk, Europees coördinator van Sculpture Network is er duidelijk over. „Neem...