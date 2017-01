Bierfotograaf vangt het inhijsen van Buitenrustbrug Haarlem

Foto: Ron de Gruyl

HAARLEM - Eigenlijk zijn mensen meer zijn ’ding’ dan objecten. Maar toen fotograaf Ron de Gruyl van werklieden hoorde dat de zuidelijke Buitenrustbrug vrijdagavond laat zou worden ingehesen, ging hij er toch heen met zijn camera.

„Want ja, ik woon om de hoek, in het Rozenprieel. En deze vrijdagavond hoefde ik niet met mijn band te spelen, The love me of die.”

Van tien tot twaalf heeft hij vervolgens staan ’blauwbekken’, zoals hij dat noemt. Maar het was het waard, blijkt uit de foto die hij richting Haarlems Dagblad heeft gestuurd na een kleine bewerking. „Want ja, het was een hele donkere nacht, zonder volle maan of zo. En ik wilde het werk er wel laten uitspringen”, meldt de man die normaliter werkt voor scholen - als schoolfotograaf - zorginstellingen zoals de Hartekamp en bladen als Schuim magazine.