Haarlemse fotoclub viert 90-jarig bestaan maar mist foto’s uit de beginjaren

Fotogroep Haarlem Leden van de Fotogroep Haarlem, gestoken in kleding uit de beginjaren, met old timer in de aanslag.

HAARLEM - Dankzij de opkomst van de smartphone is iedereen tegenwoordig wel zo’n beetje in staat om een technisch goede foto te schieten. Toch heeft Haarlem nog steeds een vereniging van amateurfotografen, die binnenkort zelfs haar 90-jarige bestaan viert met een expositie in het Noord-Hollands Archief.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 27-1-2017, 17:51 (Update 27-1-2017, 17:51)

Het ontstaan van de Fotogroep Haarlem is schimmig, vertelt verenigingslid Patty Verhoeven. In de aanloop naar de jubileumexpositie dook ze in de papieren die bestuursleden thuis bewaren, met teleurstellend resultaat. ,,Verder terug dan de jaren zestig...