Gemeenteraad haalt geheimhouding van schikking Stationsplein af

Foto Archief Het natuurstenen Stationsplein krijgt dit jaar nog geen beton.

HAARLEM - De gemeenteraad heeft de geheime schikking over het Stationsplein tussen aannemer Van der Steen en de gemeente openbaar gemaakt. Een meerderheid van de raad was donderdag voor. GroenLinks, D66 en CDA waren tegen. Ook het college was niet voor.

Door Annalaura Molducci - 27-1-2017, 17:27 (Update 27-1-2017, 17:27)

De geheimhouding is door wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) opgelegd op 5 november 2015. De schikking toont volgens haar ’bedrijfsgevoelige informatie’ waarbij ’het risico aanwezig is dat Van der Steen wordt benadeeld in toekomstige zaken van het bedrijf als de inhoud bekend...