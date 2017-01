Raad wil oudste krant ter wereld redden met motie

HAARLEM - De gemeenteraad van Haarlem heeft donderdagavond unaniem de steun betuigd aan de redactie van Haarlems Dagblad. De motie is ondertekend door alle twaalf partijen.

Door Annalaura Molducci - 27-1-2017, 17:17 (Update 27-1-2017, 17:17)

De motie ’de oudste krant ter wereld mag niet verloren gaan’ constateert dat Haarlems Dagblad al 360 jaar bestaat. De Telegraaf Media Groep wil nu een kwart van de redactie ontslaan terwijl er hoop gloort, aldus de motie. ,,Het Vlaamse familiebedrijf Mediahuis wil het bedrijf overnemen, TMG heeft dit afgewezen met het argument dat de regionale dagbladen in Noord- en Zuid-Holland en het Gooi in Nederlandse handen moeten blijven. Maar TMG vindt dat postbodes en anderen ook wel verslag kunnen doen van wat er in een buurt speelt.”

Dat is een slechte zaak, vindt de raad, omdat de regionale krant een belangrijke bijdrage levert aan de lokale democratie door te berichten over nieuws, sport, cultuur, politiek en andere zaken in Haarlem en Zuid-Kennemerland. Haarlemmers kunnen via de krant eenvoudig aan de weet komen welke belangrijke zaken er spelen in hun stad en kunnen daar vervolgens invloed op uitoefenen. Dat is van belang omdat de gemeenteraad inspraak en meedoen van Haarlemmers belangrijk vindt. ,,Als wij standpunten innemen kunnen Haarlemmers daar dankzij de berichtgeving verzorgd door Haarlems Dagblad namelijk gemakkelijker en sneller op reageren.”

Volgens de motie is de lokale democratie ermee gediend als het doen en laten van college en raad kritisch wordt gevolgd door onafhankelijke en vakkundige journalisten. ,,Door het voorgenomen ontslag van een kwart van de redactie dreigt ernstig afbreuk te worden gedaan aan de kwaliteit van de berichtgeving.”

Uitzondering

Omdat de gemeenteraad praktisch de hele avond heeft vergaderd over het plan voor een universiteit in de Koepel werden de andere moties naar de volgende raadsvergadering doorgeschoven. Alleen voor de motie ’de oudste krant ter wereld mag niet verloren gaan’, werd een uitzondering gemaakt door burgemeester Jos Wienen.

Het college van B en W was afgelopen dinsdag bij de redactie om steun te betuigen en twee overheerlijke appeltaarten uit te delen.