Lucas de Man geeft theatercollege over De toekomst van Europa

Foto Phile Deprez Lucas de Man koppelt heden en verleden aan elkaar

HAARLEM - Twee jaar geleden, nog voordat colleges in het theater een trend werden, maakte Lucas de Man al een voorstelling over de toekomst van Europa in een vorm die veel lijkt op een college. Hij doet dat losjes, interactief en met veel humor.

Door Jos Schuring - 28-1-2017, 7:11 (Update 28-1-2017, 7:11)

Na een serie festivalvoorstellingen, is ’De Man door Europa’ nu op tournee door theaters in Nederland. Dinsdag doet hij de Toneelschuur aan.

Alleskunner Lucas de Man is theatermaker en beeldend kunstenaar en presenteert een kunstprogramma bij de Avro-televisie. Bij...