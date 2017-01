Fadozangeres Misia over de ziel; over leven en dood

Foto Hans de Bruijn Misia: ,,Jezelf met Amália Rodrigues vergelijken zou een gotspe zijn. Daarom noemde ik mijzelf maar de anarchiste van de fado.”

UTRECHT - „Als je naar mijn discografie kijkt is het ene album traditionele fado, terwijl het volgende weer naar alle muzikale richtingen uitwaaiert.”

Door Peter Bruyn - 28-1-2017, 7:04 (Update 28-1-2017, 7:04)

„Nu breng ik een programma rond de klassieke fado van Amália Rodrigues, maar in 2013 nam ik samen met Iggy Pop voor de film ’Les Choses de la Vie’ nog het duet ’Chanson D’Hélene’ op. Beslist geen fado, maar het gaat wel over de ziel, over leven en dood, zoals alles wat ik zing.”

Misia. Eenenzestig inmiddels, maar haar uitstraling...