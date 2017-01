Groen licht voor woningbouw Bennebroek

DigiDaan Luchtfoto van het GGZ inGeestterrein in Bennebroek, waar straks 250 tot 300 woningen moeten komen, ook in de monumentale gebouwen op de foto.

BLOEMENDAAL - De gemeenteraad van Bloemendaal kan zich vinden in de plannen voor het transformeren van het terrein van GGZinGeest in Bennebroek tot een woongebied. Er komen zo’n 250 tot 300 woningen.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 28-1-2017, 10:00 (Update 28-1-2017, 10:00)

Op een deel van het terrein staan gebouwen met een monumentale status, zoals de gebouwen Vogelenzang, Beukenhorst en Lokhorst. Die mogen niet worden gesloopt. Het plan is om er appartementen in te maken, deels in de sociale sector. Een deel van de raad was daar kritisch over. Het kost veel geld om de gebouwen geschikt te maken voor woonruimte en de vraag is of wooncorporaties daar wel in willen investeren.

Een aantal fracties - GroenLinks, CDA, PvdA en D66 - vroegen wethouder Nico Heijink afgelopen donderdag erop toe te zien dat een derde van wat op het terrein wordt neergezet tot de sociale woningbouw behoort. Niet alleen in de vorm van appartementen maar ook eengezinswoningen en woningen voor ouderen. De gemeente Bloemendaal heeft amper locaties voor woningbouw, het terrein in Bennebroek biedt een unieke kans, vond met name GroenLinks.

Motie Roos

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal beleefde haar finest hour in de raad toen haar motie voor een maximum van 300 woningen op het terrein unaniem werd aangenomen. ’Een wereldwonder’, aldus Roos. Het raadslid brengt zeer regelmatig moties in, maar tot afgelopen donderdag is er nog nooit een aangenomen. Dat het nu was gelukt leverde haar felicitaties op van andere fracties.

Er is een hele lijst amendementen ingediend die in de plannen een plek moeten krijgen: een fietsbrug over de Leidsevaart en een haventje, een strook voor zelfbouw bij de Leidsevaart, parkeermogelijkheden op het terrein voor de Willinkschool en oog voor duurzaamheid.

De plannen worden nu nader uitgewerkt. GGZinGeest wil het terrein zo snel mogelijk doorverkopen aan een ontwikkelaar en/of corporatie. Om de ontwikkelaar enige ruimte te geven een ‘eigen’ plan op te stellen is het stedenbouwkundig plan flexibel van opzet.

De gemeente is hiermee akkoord gegaan omdat de eigenaar heeft toegezegd de plannen eerst voor te leggen aan een nog samen te stellen kwaliteitsteam (met stedenbouwkundigen en een landschapsarchitect) voordat ze ter beoordeling naar de commissie welstand gaan.

Een motie van de PvdA om de ontwikkelaar niet al te veel de ruimte te geven haalde het niet.