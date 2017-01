Nep-bloedprikster licht 90-jarige vrouw op in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - In Bloemendaal is een 90-jarige vrouw donderdagavond beroofd van haar sieraden. Een andere netjes geklede vrouw kwam het huis binnen dankzij een babbeltruc.

Door Jan Balk - 27-1-2017, 12:39 (Update 27-1-2017, 12:52)

De oplichtster belde rond 19:15 uur aan bij het slachtoffer. Zij vertelde bloed te komen prikken. Het slachtoffer liet de vrouw binnen.

De oplichtster zette de oudere vrouw in een stoel en rommelde wat bij een bureau. Omdat het slachtoffer er met de rug naartoe zat, kon zij niet goed zien wat er gebeurde.

Na zo’n tien minuten zei de oplichtster dat zij een koffertje uit haar auto moest halen. De vrouw verliet de woning en kwam niet meer terug. Later bleek door vermoedelijk een tweede dief de bovenverdieping te zijn doorzocht en waren er sieraden verdwenen.

De verdachte is een blanke vrouw die gebrekkig Nederlands sprak en netjes gekleed was. Zij had donker haar in een klein staartje en was ongeveer een meter 60 lang.

Inmiddels is er ook een aangifte binnengekomen vanuit Heemstede waar mogelijk dezelfde verdachten actief zijn geweest. De politie is op zoek naar getuigen.