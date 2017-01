’Waanzin om in Fietznfabriek te parkeren’

Voedselbank in Fietznfabriek.

HAARLEM - Het idee om op de plek van de Fietznfabriek in Haarlem een parkeergarage te bouwen is slecht gevallen in de wijk. ,,Waanzin’’, vindt verkeersman Frans Steffens van de wijkraad Scheepmakersdijk.

Door Arthur de Mijttenaere - 27-1-2017, 9:00 (Update 27-1-2017, 9:00)

Vorige week opperde Frans Baars, voorzitter van de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH), om van de Fietznfabriek een parkeergarage te maken.

Het gebouw, eigendom van de gemeente, komt dit jaar in de verkoop. Het gebouw aan de Oostvest is daar volgens Baars door de ligging heel geschikt voor. Baars wil de...