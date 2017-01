Hertenlijken in de duinen ’geen feest’

Foto Nicole Hart Dode herten als voedsel voor vossen.

ZANDVOORT - Hertenlijken in de Amsterdamse Waterleidingduinen, ze zijn niet echt een feest om naar te kijken. ,,Maar kunnen ze dan ook niet wat meer uit het zicht worden gehaald?’’, vraagt regelmatig duinbezoekster Nicole Hart uit Zandvoort zich af .

Door Richard Stekelenburg - 26-1-2017, 16:59 (Update 26-1-2017, 16:59)

Afgelopen week telde ze bij een bezoek naar eigen zeggen wel twintig dode herten in verregaande staat van ontbinding. ,,Ik dacht aanvankelijk dat het met de afschot van de herten te maken had, die immers weer is begonnen. Inmiddels heb ik echter...