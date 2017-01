Amsterdamse huizenkoper wil oud huis in Haarlem

HAARLEM - De vooroorlogse Haarlemse eengezinswoning is erg in trek bij kooplustige Amsterdamse woningzoekenden. In sommige Haarlemse buurten wordt van dat type woningen bijna een derde verkocht aan Amsterdammers.

Door Henk Geist - 26-1-2017, 19:43 (Update 26-1-2017, 19:43)

Dat blijkt uit cijfers van makelaar MooijekindVleut. Het Haarlemse kantoor is door de NVM uitgeroepen tot de makelaar met de meeste aankooptransacties van Nederland in 2016.

Dat MooijekindVleut deze eretitel wist binnen te halen, is te danken aan een aantal zaken, stelt Bas van Amerongen, partner bij dit makelaarskantoor.

,,De aantrekkende, zelfs oververhitte woningmarkt in...