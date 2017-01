Scootmobiel volledig uitgebrand in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een scootmobiel is donderdagochtend volledig uitgebrand in Haarlem. De brand aan het Ankaraplantsoen, nabij winkelcentrum Schalkwijk, werd even voor elf uur gemeld waarop de brandweer direct met spoed ter plaatse kwam.

Door Milo Lambers - 26-1-2017, 11:41 (Update 26-1-2017, 11:41)

De scootmobiel stond volledig in de brand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar van de scootmobiel bleef niet heel veel meer over. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.