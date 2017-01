’Grote schimmigheid rond geheime deal Stationsplein’

HAARLEM - Het wordt steeds onduidelijker wat er bij de aanleg van het Stationsplein is gebeurd rond de geheime schikking met de aannemer. B en W geven tegenstrijdige geluiden af. Het is tijd voor nader onderzoek. Dat stelt Wob-specialist Arthur Maandag die deze krant bijstond in de Wob-procedure.

Door Annalaura Molducci - 25-1-2017, 18:00 (Update 25-1-2017, 18:00)

Op 24 februari vorig jaar diende verslaggever Henk Geist namens Haarlems Dagblad een verzoek in om inzage in alle stukken met betrekking de geheime schikking tussen aannemer Van der Steen en de gemeente Haarlem...