Geen bouwstop bij Bijduinhof Overveen

Artist impression van het nieuwe wijkje Bijduinhof in Overveen

HAARLEM-OVERVEEN - Er komt geen bouwstop bij het wijkje Bijduinhof in Overveen. Volgens de rechtbank Haarlem zijn er geen zwaarwegende argumenten om de bouw onmiddellijk stil te leggen.

Door Margot Klompmaker - 26-1-2017, 9:00 (Update 26-1-2017, 9:00)

Omwonenden hadden een kort geding aangespannen. Het wijkje wordt namelijk bijna een meter hoger dan afgesproken. De buurt moet nu de bodemprocedure afwachten tegen de bouwhoogte.

Hun advocaat ziet voldoende aanknopingspunten in het vonnis om een en ander aan te vechten. ,,Volgens de rechter is de bouw niet in strijd met de bouwvergunning, maar dan...