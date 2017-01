Neergeschoten meisje (7) overlijdt alsnog

HALFWEG - Het 7-jarige meisje dan zondag door haar vader in Halfweg werd neergeschoten is alsnog aan haar verwondingen overleden, heeft de politie bekendgemaakt.

25-1-2017, 15:29 (Update 25-1-2017, 15:36)

Het meisje, afkomstig uit Amsterdam, was zondag op bezoek bij haar vader in Halfweg. Volgens de site Turks.nl heet het meisje Kardelen en zijn haar ouders een jaar geleden gescheiden. Het meisje woonde bij haar moeder. De politie wil overigens geen enkele mededeling doen over de achtergronden van de moord op het meisje. ,,Dit zeer ernstige incident heeft zich in de privésfeer afgespeeld. Daar doen we verder geen uitspraken over’’, aldus een woordvoerder.

De politie wilde aanvankelijk ook niets verklaren over het wapen dat door de vader werd gebruikt. Nu wordt bevestigd dat het ging om een vuurwapen waarmee de man eerst zijn dochter levensbedreigend verwondde om vervolgens met hetzelfde wapen zelfmoord te plegen.

Kardelen werd in zorgwekkende toestand met haar moeder overgebracht naar het ziekenhuis. Ze lag daar dagen in kritieke toestand om uiteindelijk dinsdag in de namiddag te overlijden, zo maakte de politie woensdag bekend.

Volgens Turks.nl zou de vader van Turkse komaf zijn en na de scheiding al meermalen hebben gedreigd met het nemen van wraak.