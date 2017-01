Ruut van Schie (CDA) stapt uit raad Halfweg

Foto Richard Stekelenburg Ruut van Schie

HALFWEG - CDA-politicus Ruut van Schie stopt met het gemeenteraadswerk in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Door Richard Stekelenburg - 25-1-2017, 14:56 (Update 25-1-2017, 14:56)

Hij komt tot zijn besluit om weer wat meer tijd te krijgen voor werk en privéleven.

Van Schie: ,,Zeker het privégedeelte schoot er nog wel eens bij in. We hebben als gemeenteraad een heel drukke periode achter de rug met al het extra werk dat het proces richting de fusie met zich meebracht. Dat ging regelmatig ten koste van het reguliere werk, wat dan weer in het weekend moest...