Haarlemse burgemeester: Laat nieuwkomer 2 jaar verplicht inburgeren

HAARLEM - Om echt werk te maken van de inburgering moeten nieuwkomers veel intensievere begeleiding krijgen. Burgemeester van Haarlem Jos Wienen, tevens voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), pleitte dinsdagavond voor een verplicht fulltime programma van twee jaar.

Door ANP - 24-1-2017, 23:08 (Update 24-1-2017, 23:08)

„Dat betekent dat je echt investeert in die mensen, met de bedoeling dat ze daarna ook een baan krijgen”, zei Wienen (CDA) in tv-programma Nieuwsuur. Nu blijven nieuwkomers volgens hem veel te vaak „in een uitkering hangen.” Dat is op de lange termijn veel duurder dan twee jaar investeren in een goede opleiding over de Nederlandse taal en samenleving.

„Er moet eerst geïnvesteerd worden, daarna gaat het geld opleveren”, aldus Wienen. Hij richtte zijn oproep uitdrukkelijk aan de politici die na de verkiezingen een nieuw kabinet gaan smeden.