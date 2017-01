OM wil celstraf voor verkrachting Spaarnwoude na chantage

AMSTERDAM - Voor het drogeren en verkrachten van een vijftienjarig meisje moeten twee mannen van 19 en 26 jaar wat justitie betreft twee jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk, dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Door ANP - 24-1-2017, 18:56 (Update 24-1-2017, 18:58)

Ook de 19-jarige ex-vriend van het meisje moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer in 2015 dwong om naar het Mercatorplein in Amsterdam te komen. Deed ze dat niet, dan zou hij naaktfoto's van haar op internet zetten. Het meisje besloot te gaan en trof haar ex samen met drie andere mannen, onder wie de twee hoofdverdachten, in een auto.

Volgens justitie dwongen de mannen haar te snuiven en een pil te nemen. Opnieuw zetten ze de naaktfoto's in als drukmiddel: ze zouden die bij haar ouderlijk huis in de brievenbus gooien. Later bleek dat het meisje cocaïne en MDMA in haar bloed had. In Spaarnwoude werd het meisje volgens het OM door de twee verkracht.

Naast de ex-vriend moet ook de 31-jarige man die de auto bestuurde nog voor de rechter komen.

Uitspraak over twee weken.