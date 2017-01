Ronald Timmermans werkte mee aan ’onverfilmbare’ film ’Double Play’

Foto United Photos/Paul Vreeker Ronald Timmermans met de stapel filmscripts.

BLOEMENDAAL - De in Bloemendaal woonachtige Ronald Timmermans is co-producent van de film ‘Double Play’, gebaseerd op de roman ‘Dubbelspel’ uit 1973 van de Antilliaanse auteur Frank Martinus Arion. Het was een moeizaam, maar ook zeer leerzaam proces. Vrijdag gaat ‘Double Play’ in première tijdens het International Film Festival Rotterdam, in bijzijn van regisseur Ernest Dickerson, alsook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Lang is ‘Dubbelspel’ als een niet te verfilmen boek beschouwd’’, legt Ronald Timmermans (1950) uit. ,,Er zijn allerlei producenten en regisseurs die hun tanden er eerder op stukgebeten hebben. Maar ach, er gaan wel meer films niet door. Bovendien is het geen gemakkelijk verhaal. Frank Martinus Arion heeft verfilming lang tegen weten te houden. Hij was bang dat men met zijn boek aan de haal zou gaan, allerlei dingen zou veranderen in het verhaal.’’

Timmermans is van oorsprong grafisch ontwerper en volgde een opleiding aan de Rietveld Academie. Hij verzorgde typografie voor uitgeverijen, films, televisie en toneel. ,,Ik was zeer verheugd dat de toenmalige directeur Robbert Ammerlaan van De Bezige Bij, mij de rechten heeft gegund. Rond de eeuwwisseling bezocht ik regelmatig het eiland Curaçao. Een heel bijzonder eiland ter grootte van Texel, met een mengelmoes van allerlei soorten mensen, en een grote schrijversdichtheid. De auteurs Boeli van Leeuwen en Tipp Marugg woonden er ook. In Nederland worden vaak de negatieve kanten van de Antillen benadrukt, terwijl er juist ook fantastische dingen gebeuren. Ik had ook regelmatig contact met Frank Martinus Arion. Van hem heb ik heel veel steun gekregen.’’

Frank Martinus Arion zal de première niet meemaken. De in 1936 geboren auteur overleed in 2015. Ronald Timmermans toont een enorme stapel scriptmappen. ,,Moet je zien, dit zijn enkele eerdere versies van het script. Op een gegeven moment dacht ik: we moeten haast maken. Twee dingen waren van belang: de film zou Engels gesproken moeten zijn en zich op Curaçao moeten afspelen.’’

Domino

,,Het verhaal speelt zich af tijdens één dag, waar vier mannen bij elkaar komen om domino te spelen. Hun vrouwen zijn aan het werk om de eindjes aan elkaar te knopen. Twee van de mannen hebben een verhouding met de vrouwen van de andere twee, iets waarvan de persoon in kwestie zich niet bewust is. Er zitten talloze sidelines in het verhaal.’’

‘Dubbelspel’, waarin ook de thema’s ‘klassenverschillen’ en ‘emancipatie’ aan de orde komen, wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk, en werd in 2006 door de landelijke bibliotheken verstrekt tijdens Nederland Leest. Op tafel ligt een stapel met verschillende uitgaven van de roman. Timmermans: ,,Als je zo’n film wilt produceren zijn twee dingen heel belangrijk: doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen. Subsidieaanvragen bij het Filmfonds zijn bijvoorbeeld heel lastige barrières om te nemen. Als je uiteindelijk met een geschikte producent in zee gaat, moet je het in feite ook uit handen geven. Dat geeft soms wel enige wrijving.’’

Lokale cultuur

In zijn zoektocht naar een geschikte scenarist wist Timmermans: de scriptschrijver zou iemand moeten zijn die van het eiland komt, bekend met de lokale cultuur. De scenarist werd gevonden in de persoon van Alaric Smeets. ,,Smeets woonde in een landhuis, ergens aan de rand van Willemstad. Uiteindelijk hebben we elkaar in Amsterdam ontmoet. We spraken af op de Zeedijk bij een Chinees. Alaric Smeets bleek alle eerdere versies van het script al gelezen te hebben. Alaric heeft het eerder gemaakte script van Jamaicaan Evan Jones als uitgangspunt genomen. Hij heeft een ‘treatment’ geschreven, zeg maar een A4-tje waarin het verhaal beknopt wordt vastgelegd. Door een personage aan het verhaal toe te voegen viel ingewikkelde plot beter te vertellen. Een geniale zet, waardoor het script staat als een huis. Mooi vind ik dat Alaric Smeets inmiddels een filmopleiding in Los Angeles heeft gegdaan, en nu betrokken is bij de opzet van het Curaçao Film Institute, waar lokale studenten zich kunnen bekwamen in het maken van audiovisuele producties.’’

‘Double Play’ is geproduceerd door Lisa Cortéz (die ook ’Precious’ produceerde, de veelgeroemde film over het leven van een Afro-Amerikaanse vrouw in de onderklasse van het Newyorkse Harlem) en mede gefinancierd door Gregory Elias, die met zijn Fundashon Bon Intenshon ook het Curaçao North Sea Jazz-festival sponsort. Regisseur Ernest Dickerson werkte eerder als cameraman voor Spike Lee en regisseerde tv-series als ’Dexter’.

Koninklijk paar

Ronald Timmermans heeft het uiteindelijke resultaat nog niet kunnen aanschouwen. Vrijdag gaat dat gebeuren, in filmtheater Luxor in Rotterdam, in bijzijn van het koninklijke paar. Als co-producent hoeft hij niet in smoking, lacht hij. ,,Voor mij is het natuurlijk geweldig dat de film er uiteindelijk tóch is gekomen. Allerlei mensen in mijn omgeving dachten op een gegeven moment: dat gaat hem tóch nooit lukken. Van belang is dat je je zaken goed op orde hebt, ook juridisch. Daar heb ik veel hulp bij gekregen.’’ Timmermans hoopt dat de film ook in de regio te zien zal zijn. ,,De Filmschuur lijkt me daar een zeer geschikte plek voor.’’