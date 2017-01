Genoeg steun voor Geen Peil in Haarlem

foto: ANP Lijsttrekker Jan Dijkgraaf en zijn rechterhand, partijvoorzitter Bart Nijman

HAARLEM - Het ontbreekt de nieuwe politieke partij ’Geen Peil’ van Jan Dijkgraaf nog aan voldoende ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart, uitgezonderd in vijf kieskringen, waaronder Haarlem.

Door Kees van der Linden - 24-1-2017, 17:36 (Update 24-1-2017, 17:36)

Naast Haarlem zijn ook genoeg verklaringen opgehaald in Maastricht, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de rest van het land is het vereiste aantal nog niet gehaald. Ook al heeft de partij nog maar tot eind januari de tijd, volgens voorzitter Bart Nijman is dat genoeg om...