’Geheim’ Stationsplein niet nodig

HAARLEM - De geheime deal tussen aannemer Van der Steen en de gemeente Haarlem over mankementen aan het Stationsplein had helemaal niet geheim hoeven blijven. Deze pikante uitspraak van de financieel controller staat in een brief van het Haarlemse college aan de gemeenteraad.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 25-1-2017, 7:00 (Update 25-1-2017, 7:00)

Het opheffen van de geheimhouding staat voor morgenavond op de raadsagenda. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad voor openbaarmaking van de deal is. Meteen na de stemming wordt dan bekend hoeveel geld de gemeente heeft betaald...