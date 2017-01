Wat is er aan de hand bij Vreeburg in Bloemendaal?

Foto United Photos/Paul Vreeker Horecapand Vreeburg links met rechts voormalig restaurant Terra.

BLOEMENDAAL - Wàt? Een executieveiling van Grand Café Vreeburg in Bloemendaal? De horecatent aan het Kerkplein waar het altijd bomvol zit? De advertentie met de veiling stond afgelopen zaterdag in de krant. Het bericht heeft menigeen verbijsterd. Wat is er in vredesnaam aan de hand?

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 21:00 (Update 24-1-2017, 21:00)

De veiling is op 16 februari, tot en met woensdag 1 februari kan onderhands een bod worden uitgebracht bij veilinghuis BOG Auctions.

We vragen eigenaar Gerard van der Veldt om uitleg. Volgens hem is de veiling een ’formaliteit...