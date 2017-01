De Opregte Haerlemsche Courant werd wereldwijd gelezen

Archieffoto Historicus Hein Klemann verdiepte zich in de ontstaansgeschiedenis van de krant.

HAARLEM - Nu het voortbestaan van de krant wordt bedreigd is het goed eens stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis. We beginnen met De Opregte Haerlemsche Courant van 1656.

Door Hein Klemann - 25-1-2017, 9:00 (Update 25-1-2017, 9:00)

Met de toenemende contacten groeide vanaf de zestiende eeuw de behoefte aan een geregelde nieuwsvoorziening. Vanaf 1592 verstuurde daarom Hendrik van Bilderbeek wekelijks tegen betaling uit Keulen berichten over het Duitse Rijk en het Middellandse Zeegebied aan wie er behoefte aan had.

Zijn handgeschreven bulletins zijn overal in archieven aangetroffen. Pas rond 1618 verscheen de eerste gedrukte Nederlandse krant, de Amsterdamse Courante uyt Italien, Duytschland &c.

Kranten waren des tijd doorgevers van feiten. Om te laten uitkomen dat hun berichten betrouwbaar waren, werd er niets aan toegevoegd. Een mening was taboe, ook al omdat die tot reacties van de autoriteiten kon leiden. Die hielden de pers in de gaten.

Lokale of nationale berichten ontbraken niet, maar stonden zeker niet voorop omdat ook zij gemakkelijk aanleiding gaven tot conflicten met de overheid.

Wel mocht in Nederland meer dan elders, waardoor een groot deel van het drukwerk voor heel Europa hier werd vervaardigd. De Nederlandse pers werd daarom overal gelezen, maar dat leidde ook tot diplomatieke protesten.

Geregeld lieten buitenlandse regeringen blijken dat zij de Nederlandse openheid niet op prijs stelden.

Kranten uitgeven bleek evenwel lucratief. Niet alleen werden in heel Europa Nederlandse kranten verkocht, ook werd er in geadverteerd. Dat Nederlandse kranten zo’n goede naam kregen, kwam behalve door het ontbreken van censuur, door de handelscontacten die ervoor zorgden dat nieuws uit de hele wereld hier beschikbaar was.

Vandaar dat de Haarlemse drukker Abraham Casteleijn in 1656 het initiatief nam om in zijn welvarende stad (waar vast adverteerders te vinden waren) vanuit zijn drukkerij op de hoek van de Grote Houtstraat en de Grote Markt een krant te laten verschijnen: de Weeckelijke Courante van Europa.

Op de tegenoverliggende hoek, waar hij zich in 1662 vestigde (Grote Markt 14) zit nog een gevelsteen met een boek en de naam van Casteleijns drukkerij: In de blije Druk. Zijn krant werd zo’n succes dat hij al spoedig twee-, later zelfs driemaal per week verscheen. Ook werd Casteleijns krant door anderen nagedrukt. Het stadsbestuur maakte daar in 1664 een einde aan. Toen veranderde naam in Opregte Haerlemsche Courant. Tegen roofdrukken van buiten Haarlem stond Casteleijn echter machteloos.

Niet alleen werd de Opregte overal gelezen, in Engeland en Frankrijk verschenen tot in de 18e eeuw zelfs vertalingen. Zo bestonden er in de jaren 1679-1695 verschillende Engelse bladen met titels als The Haerlem Courant. Ook de Daily Courant – het oudste Londense dagblad – werd grotendeels uit de Haerlemmer gevoed, mogelijk omdat de censuur minder snel ingreep bij vertaalde stukken. Niettemin kreeg de uitgever een boete toen hij in 1712 een stuk over een debat in het Britse Parlement van de Haerlemmer overnam.

Toen tsaar Peter in de 18e eeuw Russische kranten wilde opzetten, waren vertalingen uit buitenlandse kranten de enige manier om aan voldoende kopij te komen. Veertig procent van de artikelen in Russische kranten kwamen uit de Oprechte Haerlemmer. Die krant had immers de naam uitermate betrouwbaar te zijn.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.