Wethouder schrapt berging in tuin klooster Bennebroek

Archieffoto Luchtfoto van het Luciaklooster in Bennebroek dat getransformeerd wordt tot woonruimte.

BENNEBROEK - Er woedde even een stormpje over de aanleg van een fietsenberging in de tuin van het Luciaklooster in Bennebroek.

Door Margot Klompmaker - 25-1-2017, 16:20 (Update 25-1-2017, 16:20)

De berging moet er komen voor de bewoners van de appartementen in het klooster. Er was zelfs al bekisting aangelegd in de tuin. Maar inmiddels heeft de gemeente Bloemendaal ingegrepen: de berging moet naar een andere plek.

De zaak speelt al anderhalve maand. Bewoners van de Harp in Bennebroek (die tegen de kloostertuin aankijken) hadden gezien dat in de tuin een gemeenschappelijke...