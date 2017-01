Over de doden: John Muijs, onverstoorbaar

HAARLEM - De etalage van de firma Muijs aan de Gedempte Oude Gracht is decennialang een bezienswaardigheid. Al in de jaren zestig vergapen hele schoolklassen zich aan de taferelen achter de ramen. Met Pasen scharrelen er piepkuikens rond, een andere keer figureren levende muizen in het decor.

Door Jacqueline Schadee - 24-1-2017, 10:00 (Update 24-1-2017, 10:46)

Geboren: Haarlem, 9 juli 1925 Overleden: Alcalali (Spanje), 7 januari 2017

Als de etalage op een dag wordt volgehangen met verticaal afgebeelde lippen, reageren veel Haarlemmers geschokt. Maar directeur John Muijs is niet onder de indruk: ,,Ik weet niet wat júllie erin zien”, zegt hij kalmpjes tegen verontwaardigde voorbijgangers, ,,maar ík zie gewoon monden op hun kant.”

Het is John ten voeten uit, lacht zijn vrouw Riekie: rustig, laconiek en met een droge humor.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt John Muijs dienstplichtig militair in Nederlands-Indië. Eerder dan de rest van zijn divisie keert hij terug naar Nederland: zijn vader is plotseling overleden en John moet, als oudste zoon, de zaak komen leiden. Broer Fred (dan 17) en zus Fryda (12) zitten nog op school.

De winkel huist in het pand aan de Gedempte Oude Gracht waar nu de Centrale Apotheek zit, en is de grootste zaak in kantoorbenodigdheden van Haarlem.

Er zijn maar liefst acht afdelingen, zoals de spelletjesafdeling, de servettenafdeling, de vulpennenafdeling en de papierafdeling, waar kleine middenstanders als de groenteboer en de bloemverkoper de papieren zakken voor hun producten halen. Hun klompen staan buiten voor de deur.

,,Er werkten in die tijd zo’n veertig jongelui in de zaak”, vertelt Carla Hovinga, verkoopster van het eerste uur.

,,Verkopers, kantoormedewerkers, drie etaleurs, een chauffeur. We hadden het ontzettend gezellig met elkaar. Meneer John was altijd vriendelijk en hield van het goede leven.

Hij rookte pijp en zat urenlang in zijn kantoortje met vertegenwoordigers te praten.” Broer Fred en zus Fryda worden mededirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de financiën en de marketing.

In zijn vrije tijd is John, inmiddels getrouwd met Riekie en vader van drie kinderen, een fervent racer. Met zijn MG, die opgevoerd bijna 200 km/u haalt, racet hij over de circuits van Zandvoort en Roskilde. ,,Hij was vooral goed bij nat weer”, herinnert Fryda zich. ,,Dan waren anderen bang, maar durfde hij voluit te gaan.”

In de jaren 80 krijgt Muijs het moeilijker. De groothandel met John als hoofd inkoop gaat naar de Waarderpolder, de winkel verhuist naar de overkant van de Gedempte Oude Gracht en wordt een zelfbedieningszaak. Eind jaren 90 verkopen de Muyzen de zaak aan de heer Dost uit Beverwijk.

John koopt, zonder enige zeilervaring, een schip en vaart met zijn Riekie zeven jaar lang de wereld rond. In 2000 verhuizen ze naar Alcalalí, een dorpje aan de Spaanse Costa Blanca, waar ze zich geliefd en gelukkig voelen. Een longontsteking wordt John fataal. De urn met zijn as is begraven boven op de Coll de Rates, zijn lievelingsberg waar, volgens dochter Jeannine, “de horizon en de sterren elkaar bijna raken.”