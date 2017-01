Een thuis voor bijzondere volwassenen

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Lotje (links) uit Amsterdam en Nina uit Vogelenzang gaan in het huis wonen waar ze 24 uur per dag zorg kunnen krijgen.

HOOFDDORP - Nina laat de verslaggever graag haar kamer zien en gaat hem voor naar boven. Ze is blij dat ze ’net als haar broer en zus’ straks ook op kamers gaat. Het verschil is: Nina heeft een beperking en zal ook in haar nieuwe huis dag en nacht zorg nodig hebben. ,,Hoe oud ik ben? 20 of 21? Even aan m’n moeder vragen.’’

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 9:00 (Update 24-1-2017, 9:00)

Voor de ouders van de Stichting Zilveresdoorn was dinsdag 3 januari een belangrijke dag die de bekroning vormde...