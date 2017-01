Eric J. Coolen zoekt stadsbanden op

Eric J Coolen bij het schilderij van Pieter Saenredam Bekijk Fotoserie

HAARLEM - De voorliefde van Eric J. Coolen voor de Spaarnestad heeft hij in zijn tekeningen en tal van andere creatieve uitingen nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar ook Glasgow heeft zijn hart gestolen. ,,Als ik om wat voor reden ook niet meer in Haarlem zou kunnen wonen, zou ik uitwijken naar Glasgow. Die stad is voor mij mooier dan Rome of Parijs’’, vertelt hij.

Door Nuel Gieles - 23-1-2017, 17:47 (Update 23-1-2017, 17:47)

,,Steden spreken mij altijd al gauw aan. In 2001 was ik voor het eerst in het...