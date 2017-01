Verdachten met vals geld gepakt bij Heemstede

HEEMSTEDE - Op de Zandvoortselaan bij Heemstede is in een auto en in de kleding van twee verdachten vals geld gevonden. De personen zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 23-1-2017, 15:09 (Update 23-1-2017, 15:14)

De politie meldt op Facebook dat de verdachten hadden geprobeerd om met vals geld te betalen.

Zij gingen er in een auto vandoor en konden even later worden aangehouden.