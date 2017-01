Vader gezinsdrama Halfweg 'sympathieke snuiter'

Foto Michel van Bergen Politie, brandweer en ambulances kwamen na een melding in actie.

HALFWEG - Het is nog onduidelijk hoe de situatie van het meisje is dat ernstig gewond raakte bij een familiedrama dat zich afspeelde in een flat aan de Beatrixstraat in Halfweg.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 22-1-2017, 19:43 (Update 22-1-2017, 20:11)

Een medeflatbewoner is geschrokken door de gebeurtenis waarbij de 41-jarige vader zichzelf doodde. Hij omschrijft de bewuste man ’als een sympathieke snuiter’ die op de galerij altijd gewoon goedendag zei. De man zou een garagebedrijf hebben gehad.

Het drama in een flatwoning aan de Beatrixstraat openbaarde zich aan het begin van de...