Haarlemse Myca presenteert debuut-EP

HAARLEM - Eind 2014 verraste ze tijdens de finale van de Gitaarlem talentenjacht met misschien wel het meest persoonlijke optreden van de avond. Toen heette ze nog gewoon Maaike de Wit. Zangeres met gitaar. Nu is ze terug als Myca, met haar eigen band. De muziek is meer opgeschoven naar dansbare pop en aanstaande woensdag presenteert ze haar eerste EP in het Patronaat in Haarlem.

Door Peter Bruyn - 23-1-2017, 9:00 (Update 23-1-2017, 9:37)

,,Ik speel al van kind af aan piano, maar vlak voor m’n zestiende kreeg ik m’n eerste...