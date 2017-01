Willem de Winter echter dan ’Tussen kunst & kitsch’

United Photos/Toussaint Kluiters Willem de Winter bekijkt een doek uit de 17e eeuw.

HAARLEM - Schilderijen worden bij Sociëteit Vereeniging de trap op gezeuld, ter bescherming verpakt in luchtkussentjesplastic. Zondagmiddag was taxateur en kunsthandelaar Willem de Winter er te gast om over zijn werk te vertellen. Veel mensen kennen hen van het tv-programma ‘Tussen kunst & kitsch’, maar Haarlemmers kennen hem vooral van Kunsthandel Van Wisselingh & Co, die sinds 1999 aan de Baan is gevestigd. Altijd leuk om iemand die je van de televisie kent in het echt te ontmoeten. En voor de leden van de sociëteit was er ook nog de mogelijkheid om kunst uit eigen collectie op waarde te laten schatten.

Door Nuel Gieles - 22-1-2017, 21:00 (Update 22-1-2017, 21:00)