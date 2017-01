Schaatspret in Heemstede

Frans van der Berg

De Bronsteevijver in Heemstede is een van de weinige plekken in de regio waar wordt geschaatst deze zondagochtend.

Langs de kant beweegt het ijs wel en staat er ook water op, maar meer in het midden zou het dik genoeg zijn. Het is afwachten of dat zo blijft nu de zon volop schijnt en het niet meer vriest.