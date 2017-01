Twijfel over aankoop Koepel

HAARLEM - De beoogde aankoop van de Koepelgevangenis door de gemeente Haarlem stuit op grote twijfels bij verschillende raadsfracties. Dat bleek donderdagavond in de raadscommissie Ontwikkeling. Het finale besluit over de aankoop en doorverkoop van de Koepel aan Panopticon is echter uitgesteld tot de gemeenteraadsvergadering van aanstaande donderdag. Panopticon is nog steeds in de race.

Door Henk Geist - 20-1-2017, 15:57 (Update 20-1-2017, 16:20)

Het grote struikelpunt is vooral de onzekerheid over een universiteit die mee moet gaan doen aan de plannen van Panopticon voor een University College in het gevangeniscomplex....