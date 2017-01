Afdakjes moeten zorgen voor minder bollengif in sloot

HILLEGOM - Bollenbedrijven moeten en kunnen er voor zorgen dat er minder landbouwgif in water terechtkomt. Het project ’schoon erf, schone sloot’ moet daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren.

Door Sjaak Smakman - 20-1-2017, 15:21 (Update 20-1-2017, 15:49)

Donderdag gaf de Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) daarvoor de aftrap in Noord-Holland samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Behalve door spuiten op het land komt nog veel gif in het water via bolontsmetting of van regenwater dat afspoelt van kisten en machines waar nog bestrijdingsmiddelen op aanwezig zijn. Een afdak op het erf of een aparte opvang van uitlekwater zijn relatief eenvoudige maatregelen om dat te voorkomen, is de gedachte achter het project.

Het komende jaar nemen dertig bedrijven deel aan een pilot.

Eerdere proeven leverden een vermindering van 80 tot 90 procent van de uitspoeling naar de sloten. Bij de deelnemende bedrijven worden het eerste jaar nulmetingen gedaan in de afvoerputten op het erf om inzicht te krijgen in de huidige concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen die daar momenteel in voorkomen.

Op basis van deze resultaten gaan de telers in overleg met hun adviseurs van de handel en het adviescentrum voor duurzame landbouw CLM over maatwerk voor hun bedrijven.

Het plan is onderdeel van het Actieplan Duurzame Bloembollensector van de KAVB om het aantal normoverschrijdingen in 2018 met 75 procent terug te brengen en in 2023 met 98 procent. Het hoogheemraadschap, de KAVB en de betrokken telers spannen zich daar samen voor in.