’Dagelijks een lichtje scheppen doet wonderen’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Gemma Venhuizen overhandigt haar boek Licht aan psychiater Ybe Meesters.

HAARLEM - ,,Schep iedere dag even een lichtje”, adviseert freelance wetenschapsjournalist en fysisch geograaf Gemma Venhuizen (31) tijdens de presentatie van haar boek ’Licht’ over de invloed van licht op lichaam en geest. Ze was donderdag samen met Ybe Meesters, hoofd van polikliniek Winterdepressies van het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen, te gast op de drukbezochte maandelijkse debatavond in museum Het Dolhuys in Haarlem.

Door Mirjam Buys - 20-1-2017, 14:32 (Update 20-1-2017, 15:08)

,,Waarom ben je dit boek gaan schrijven?” Met deze vraag opent Carine Neefjes van Het Dolhuys de avond....