Bewoners Laan van Alverna Heemstede plaatsen hek

Foto United Photos/Paul Vreeker Het schuifhek wordt geplaatst.

HEEMSTEDE - ,,We vinden het verschrikkelijk", zeggen twee bewoonsters van de Laan van Alverna in Heemstede, ,,maar we kunnen niet anders. We willen alles doen om te voorkomen dat we straks met die rinkelende bellen zitten.’’

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 14:26 (Update 20-1-2017, 15:09)

Al vroeg op vrijdagmorgen zijn een paar werklui bezig om een schuifhek te plaatsen op de grens van de eigen weg van de bewoners van de Laan van Alverna.

Deze keer geen hek bij de overweg, maar aan de andere kant in de bocht bij het klooster....