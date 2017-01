Vrouw in Haarlem onwel door defecte geiser

HAARLEM - Een defecte geiser zorgde vrijdagochtend voor consternatie in Haarlem-Noord. Een vrouw was in een woning aan de Mreester Gerlingsstraat gevallen omdat ze door een te hoge concentratie koolmonoxide onwel was geworden.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 11:22 (Update 20-1-2017, 11:24)

Meerdere ambulances, de politie en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden. Brandweermannen zijn met extra zuurstof de woning in gegaan om de gevallen vrouw naar de ambulance te kunnen tillen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Twee andere personen, die ook in de woning aanwezig waren, konden door ambulancepersoneel worden behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis.