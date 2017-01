Haarlemmers bieden gestolen kitesurfartikelen aan op internet

HAARLEM - De politie heeft donderdag twee Haarlemmers aangehouden. Zij hadden in 2014 gestolen kitesurfarikelen aangeboden op internet.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 10:39 (Update 20-1-2017, 10:43)

De politie kreeg donderdag een melding dat het slachtoffer van een bedrijfsinbraak zijn gestolen goederen had teruggevonden op internet. Het ging daarbij om de kitesurfartikelen die in 2014 uit een winkel in Haarlem waren gestolen.

De spullen hadden een waarde van zo’n duizend euro, maar werden voor 85 euro te koop aangeboden.

De politie stelde een nader onderzoek in en kon donderdagmiddag in een woning in Haarlem de twee mannen aanhouden.

In de woning werden de gestolen kite-artikelen aangetroffen. Ook vond de politie nog 250 gram gedroogde henneptoppen aan. De hennep en de gestolen goederen werden in beslag genomen.