De Eerste Groote Haarlemsche Literaire Kroegkwis

Ontwerp Eric J Coolen

HAARLEM - Wie mag zich de eerste Haarlemse literatuurkenner van het jaar noemen?

Door de redactie - 19-1-2017, 16:13 (Update 19-1-2017, 16:26)

Stichting Literair Haarlem organiseert donderdag 26 januari vanaf 20.00 uur in restaurant Staal de eerste Groote Haarlemsche Literaire Kroegkwis.

Deelnemers gaan in teamverband de strijd aan wie zich uiteindelijk de ’Haarlemse literatuurkenner van het jaar’ mag noemen en de speciaal ontworpen bokaal in ontvangst mag nemen. De teams worden op de avond zelf door loting ingedeeld.

De quiz is in samenspraak met Literair Haarlem ontworpen door drs. Flip Hammann, oud-docent Nederlands aan het Mendelcollege, literatuurkenner en redacteur van de Vestdijkkroniek.

De presentatie is die avond in handen van schrijfster en boekenrecensent Jet Steinz. De muzikale invulling van het programma wordt verzorgd door Eric J. Coolen en Bies van Ede. Aanmelden voor deelname kan tot uiterlijk maandag 23 januari via info@StaalHaarlem.nl of info@KennemerBoekhandel.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.

Deelname kost 10 euro, en is inclusief hapjes en gratis boek uit De 25 beste boeken van 2016.