Lezers laten hart spreken over ’hun’ krant

Foto Richard Stekelenburg Binnen twee dagen al stapels post

HAARLEM - Lezers geven in groten getale gehoor aan de oproep hun hart te laten spreken over hun krant, nu die afstevent op een zeer ingrijpende bezuinigingsoperatie waarbij een kwart van de redactionele banen zal verdwijnen. Ansichtkaarten met steunbetuigingen stromen binnen, zowel digitaal als via de brievenbus.

,,Vanaf het moment dat ik kan lezen, lees ik Haarlems Dagblad (ong. 65 jaar). Lang in Haarlem gewoond, tegenwoordig in Heemstede. Wil het lokale nieuws niet missen. #ditismijnkrant’’, schrijft Dick de Lugt op de achterkant van ansichtkaart met plaatjes van Heemstede.

Mevrouw R. Metz schrijft achterop haar kaart: ,,Geen ontslag voor regio-journalisten Meer regionieuws. Minder Telegraaf-invloed. Meer kwaliteit (zoals vroeger).’’ In een naschrift laat ze weten al veertig abonnee te zijn ,,maar niet meer als dit niet lukt...’’.

Uit veel van de steunbetuigingen spreekt een jarenlange verbintenis die lezers met ’hun’ Haarlems Dagblad hebben.

Alles over de actie #ditismijnkrant

Journalisten van deze krant voeren actie voor de krant, ook in al zijn digitale verschijningsvormen, voor de lezers en voor onafhankelijke nieuwsvoorziening in de haarvaten van stad en streek! Lees hier alles over de actie #ditismijnkrant.

Lees verder...

,,Hallo allemaal’’, schrijft mevrouw J.L.M van Schie (’geboren De Koninck’). ,,Ben op 01-01-1949 geboren in de Maria Stichting in Haarlem, altijd hier woonachtig geweest en ben opgegroeid met Haarlems Dagblad. Wil deze dan ook niet missen.’’

,,Ik woon in mijn ouderlijk huis, waar ik in 1942 geboren ben’’, schrijft Ellen Wurpel-Van Hall uit Aerdenhout, ,, en mijn ouders (en nu wij) hebben ALTIJD Haarlems Dagblad gehad. Het is zo belangrijk: voor het nieuws uit de regio, voor ALLES!’’

Xandra Koopen schrijft: ,,Haarlems Dagblad is belangrijk voor mij om op de hoogte te blijven van wat er speelt in Haarlem e.o. Mijn ouders waren abonnee (nog steeds trouwens) en toen ik 21 jaar geleden op mezelf ging wonen was dat het eerste abonnement dat ik afsloot. Nog steeds een plezier om ’s ochtends in de bus naar mijn werk het wereld-, landelijke en vooral regionale nieuws te lezen. Mijn steun hebben jullie.’’

Ontbijt mét

,,Ons ontbijt zonder Haarlems Dagblad kan gewoon niet’’, schrijven Piet en Jacqueline uit Badvoevedorp, waarbij de laatste twee woorden stevig onderstreept staan. ,,Wij zijn zeer, zeer gehecht aan de krant, een vervanger kan niet!’’

Lezeres Titi des Bouvrie stuurt een fraaie luchtfoto van haar buurtje in Haarlem-Zuid met een opgeplakte pijl die haar huis aanwijst. Op de achterkant schrijft ze: ,,Ook hier woont iemand die wenst dat Haarlems Dagblad behouden blijft. Een eigen krant die ons meldt wat er in de regio gebeurt. Met journalisten die dag in dag uit hun best doen ons van informatie te voorzien. De oudste krant van Nederland moet behouden blijven . Zet ’m op!!!’’

De familie Van der Elst uit Haarlem wijst met een korte maar krachtige boodschap op de eeuwenlange historie van de krant en zijn voorganger die in 1656 al het daglicht zag, en waarmee Haarlems Dagblad zich niet alleen de oudste van Nederland maar zelfs de oudst nog verschijnende krant ter wereld mag noemen. De familie stuurt een foto van de voorpagina van de Oprechte Haarlemsche Courant van maandag 1 juli 1805. Achterop de foto is de tekst geschreven: ,,En die krant willen ze kapot maken?’’