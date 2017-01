Advocaat in Sjeddy-zaak: Layminda stak

HAARLEM - Het was Layminda van Z. en niet Ricardo L. die Sjeddy neerstak, aldus de advocaat van de hoofdverdachte. Een halfbroer van Sjeddy zou een maand geleden zelfs tegen de politie hebben gezegd dat het openbaar ministerie de verkeerde persoon als hoofdverdachte ziet, openbaarde advocaat Bob Tijkotte donderdag op de derde procesdag.

Door Jacob van der Meulen - 19-1-2017, 15:26 (Update 19-1-2017, 15:26)

Advocaat Tijkotte vond het opmerkelijk dat een aantal getuigen, die pleitten in het voordeel van zijn cliënt, door het openbaar ministerie worden genegeerd. Het OM bestempelde de getuigen als onbetrouwbaar omdat zij alle informatie via horen zeggen hebben verkregen.

Een van de kernpunten van Tijkotte’s betoog was dat Ricardo die Nieuwjaarsnacht 2016 juist de-escalerend zou hebben opgetreden. Al vanaf het begin van de avond zou Ricardo hebben aangestuurd op het voorkomen van een conflict en de rest ontmoedigd hebben tot het gebruik van messen. De advocaat van Ricardo ging verder door te benadrukken dat het bewijs van het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) niet waterdicht is. Het NFI onderzocht het steekwapen en trof daarop DNA aan van de verdachte en van Sjeddy. Maar wat nou als het DNA van Ricardo niet tijdens het steken maar juist tijdens een poging het mes van Layminda af te pakken op het moordwapen was gekomen?

Volgens Tijkotte vormen tegenstrijdige verklaringen van een van de slachtoffers, Sjeddy’s vriend Martin L., die van Layminda van Z. en vriendin Roxanne O. een brei van mogelijkheden waaruit geen overtuigend bewijs richting zijn cliënt is te herleiden. ,,Eerst zegt Martin dat hij door Ricardo is gestoken. Een verhoor later wijst hij naar Layminda.’’ De laatste zegt dat Roxanne in gevecht was met Martin. Die verklaart op haar beurt dat ze zag dat Layminda stekende bewegingen maakte en Martin L. vervolgens riep: Ik ben gedjoekt. Tegen een vriendin zegt Roxanne later die nacht: Ik en Layminda hebben Sjeddy en Martin gestoken. ,,Leden van de rechtbank, waarom zou de beste vriendin van Layminda dit verzinnen? Dit is een keiharde bekentenis.’’

Een overtuigend scenario over de dood van Sjeddy is volgens Tijkotte niet te reconstrueren. Het is duidelijk dat Ricardo in een gevecht met vrienden van Sjeddy klappen uitdeelde. De aanvankelijke verklaring van Martin L. dat hij hem ook Sjeddy zag steken met een mes moest deze echter later afzwakken. Dat zegt het nodige over de onbetrouwbaarheid van diens getuigenis, aldus Tijkotte. Leg ze terzijde, is zijn advies.

Ricardo L. heeft tijdens het proces geen enkele vraag van de rechtbank of het openbaar ministerie willen beantwoorden. Het recht op het laatste woord liet hij over aan zijn advocaat. Hij wilde gewoon die avond een leuke oud en nieuw hebben. ,,Ik heb hier geen verklaringen willen afleggen omdat ik me dan misschien ga vergissen. Ik ben die nacht niet op de Zomerkade geweest en nu word ik als hoofdverdachte gezien. Ik hoop dat u een besluit gaat nemen op basis van de feiten en niet op basis van vermoedens.’’

Vrijdag wordt het proces beëindigd met de pleidooien van de advocaat van Layminda van Z.

