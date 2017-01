Belastingdienst int 34.000 euro tijdens verkeerscontrole in Haarlem

HAARLEM - Tijdens een verkeerscontrole in Haarlem heeft de Belastingdienst woensdag 34.000 euro geïnd en vijf voertuigen in beslag genomen. De controle vond rondom de Schoterweg en de Kennemerstraat plaats in Haarlem-Noord.

Door Jan Balk - 19-1-2017, 15:25 (Update 19-1-2017, 15:25)

Tijdens de door de politie, de gemeente en de Belastingdienst uitgevoerde controle werden tussen 8:30 en 15:30 uur bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen, zoals het niet kunnen tonen van een rijbewijs, het overschrijden van de constructiesnelheid, rijden met een ingevorderd rijbewijs, rijden met een defecte spiegel en het onnodig veroorzaken van lawaai.

De gemeente schreef ook nog eens zestien parkeerboetes uit en gaf twee bekeuringen aan scooterrijders die in de Cronjestraat tegen het verkeer in reden. Daarnaast werden er door de gemeente meerdere fietswrakken aangetroffen en zijn er meldingen gemaakt met betrekking tot grofvuil.