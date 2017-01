ProRail geeft het nog lang niet op

foto sjaak smakman De plaatsing van de klaphekken half oktober.

HEEMSTEDE - ProRail doet een nieuwe poging om de overweg bij de Laan van Alverna af te sluiting. De railbeheerder heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen de weigering van de Heemsteedse gemeenteraad om de overweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 14:32 (Update 19-1-2017, 14:59)

In een brief aan het Heemsteedse college waarin hij de stap naar de provincie aankondigt, herhaalt regiodirecteur Cees de Vries nog eens dat afsluiting van de overweg in zijn ogen de enige goede en veilige oplossing is. Nu de gemeente dat...